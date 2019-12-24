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В Саратове реализуют «Формулу безопасного детства»

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В Саратове реализуется проект «Формула безопасного детства». Ход мероприятий обсудили члены городской Общественной палаты. Они встретились с представителями профильных комитетов администрации и общественниками.

Проект реализуется по инициативе главы города Михаила Исаева. Он затрагивает весь спектр мероприятий, связанных с безопасностью детей. По словам зампреда комитета по образованию Ларисы Живцовой, проект стартовал в декабре.

«Формула безопасного детства» призвана объединить усилия различных ведомств и общественных организаций по предупреждению и профилактике ЧС. Проект направлен на выявление и устранение потенциальных угроз для несовершеннолетних.

Речь в том числе идет о благоустройстве территорий, работе полиции, родительском контроле, прямом взаимодействии с учебными учреждениями, пишет ИА «Взгляд-инфо».

9 октября в Саратове пропала девятилетняя девочка. Она вышла из дома в школу, но до здания так и не добралась. Тело ребенка обнаружили на следующий день.

В связи с этим убийством депутаты Госдумы предложили ввести химическую кастрацию и списки педофилов.

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