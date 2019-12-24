Эксперты предсказали рост активности хакеров в новогодние праздники

Число кибератак на различные организации увеличится во время новогодних каникул. Об этом рассказали специалисты Infosecurity a Softline Company.

Мошенники начинают подготовку еще за несколько недель до длинных праздников, рассказал глава компании Кирилл Солодовников. Они рассылают фишинговые письма. В них, например, может содержаться информация о якобы премиях и бонусах со ссылкой на «расчет», ведущей к вредоносному ресурсу, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Во время длительных праздников у злоумышленников появляется много времени для атак. Время реагирования на хакеров в это время увеличивается, иногда их действия могут вообще долгое время оставаться незамеченными.

Активность хакеров в новогодние праздники бывает в среднем на 15% выше, чем в обычный период, отметил Солодовников. При этом во время долгих праздников активность снижается всего на сутки — со второй половины дня 31 декабря. Уже вечером 1 января преступники снова начинают устраивать атаки.

В марте ученые из бельгийского университета Левена рассказали, что все устройства, имеющие возможность подключения к Wi-Fi, находятся под угрозой взлома. Роутеры защищены от вмешательства технологией сетевой безопасности Wireless Protected Access 2 (WPA-2), которая встраивается в сертифицированное оборудование с 2006 года, и в ней можно найти различные лазейки в зависимости от конкретного гаджета, который использует человек.