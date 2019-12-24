Прямой эфир

Эксперты предсказали рост активности хакеров в новогодние праздники

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число кибератак на различные организации увеличится во время новогодних каникул. Об этом рассказали специалисты Infosecurity a Softline Company.

Ключи от домена: у всех российских банков обнаружены пробелы в защите
Большинство кредитных организаций не соответствуют требованиям к настройке безопасности веб-ресурсов

Мошенники начинают подготовку еще за несколько недель до длинных праздников, рассказал глава компании Кирилл Солодовников. Они рассылают фишинговые письма. В них, например, может содержаться информация о якобы премиях и бонусах со ссылкой на «расчет», ведущей к вредоносному ресурсу, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Во время длительных праздников у злоумышленников появляется много времени для атак. Время реагирования на хакеров в это время увеличивается, иногда их действия могут вообще долгое время оставаться незамеченными.

Активность хакеров в новогодние праздники бывает в среднем на 15% выше, чем в обычный период, отметил Солодовников. При этом во время долгих праздников активность снижается всего на сутки — со второй половины дня 31 декабря. Уже вечером 1 января преступники снова начинают устраивать атаки.

В марте ученые из бельгийского университета Левена рассказали, что все устройства, имеющие возможность подключения к Wi-Fi, находятся под угрозой взлома. Роутеры защищены от вмешательства технологией сетевой безопасности Wireless Protected Access 2 (WPA-2), которая встраивается в сертифицированное оборудование с 2006 года, и в ней можно найти различные лазейки в зависимости от конкретного гаджета, который использует человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно о новой уязвимости в работе WhatsApp
Россиян предупредили об опасности бесплатных сетей Wi-Fi

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019