Экстремал простоит на одном месте три дня на набережной Петербурга

Известный петербургский канатоходец Александр Грибанов решил простоять без сна три дня на одном месте на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге. Своеобразный челлендж стартовал в полдень 23 декабря и должен завершиться в полдень 26 декабря.

Как рассказал Грибанов телеканалу «78», он решился на подобный эксперимент прежде всего для того, чтобы побыть наедине с собой и поразмыслить над тем, что важно, а что неважно в его жизни. Кроме того, это будет для него испытанием на прочность.

В первый день «стояния» Грибанова навестил его друг, угостил шавермой, кофе и поддержал морально. Канатоходец признался, что «расслаблять тело и голову», отдыхать на ногах ему довольно сложно из-за холода.

В планах экстремала — три похода по канату на высоте в Петербурге. В ноябре Грибанов прошел более 200 м над каналом Грибоедова. За его перформансом наблюдали полицейские, а когда молодой человек оказался на берегу, правоохранители оформили на него протокол.