Прямой эфир

Экстремал простоит на одном месте три дня на набережной Петербурга

0
Фото: instagram.com/flowbalance
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный петербургский канатоходец Александр Грибанов решил простоять без сна три дня на одном месте на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге. Своеобразный челлендж стартовал в полдень 23 декабря и должен завершиться в полдень 26 декабря.

Как рассказал Грибанов телеканалу «78», он решился на подобный эксперимент прежде всего для того, чтобы побыть наедине с собой и поразмыслить над тем, что важно, а что неважно в его жизни. Кроме того, это будет для него испытанием на прочность.

В первый день «стояния» Грибанова навестил его друг, угостил шавермой, кофе и поддержал морально. Канатоходец признался, что «расслаблять тело и голову», отдыхать на ногах ему довольно сложно из-за холода.

В планах экстремала — три похода по канату на высоте в Петербурге. В ноябре Грибанов прошел более 200 м над каналом Грибоедова. За его перформансом наблюдали полицейские, а когда молодой человек оказался на берегу, правоохранители оформили на него протокол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канатоходец прошелся между башнями «Москва-Сити» и попал на видео
Немецкий канатоходец установил мировой рекорд в Перми

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019