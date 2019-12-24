Льготу по заготовке древесины для многодетных семей ввели в Башкирии

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон, устанавливающий категории граждан, которые получат право на заготовку древесины для собственных нужд. Он позволит оказать поддержку слабозащищенным слоям населения.

По данным председателя парламента Константина Толкачева, право на заготовку древесины получат семьи с тремя и более детьми, с ребенком-инвалидом, а также молодые специалисты лесной отрасли. Льготные категории смогут получать древесину вне очереди. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Стоимость древесины при заготовке значительно ниже стоимости стройматериалов. Согласно нормативам, на строительство жилого дома предусмотрено до 110 кубометров древесины раз в 25 лет. На ремонт жилья выделяется до 25 кубометров на пять лет, при строительстве надворных построек — 50 кубометров на пять лет.