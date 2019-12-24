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Золотую ель высотой с пятиэтажный дом установили в Нижнекамске

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В Нижнекамске готовятся зажечь огни на главной городской елке. Она установлена в центральном парке «Семья». Высота дерева — 16 м, что соответствует высоте пятиэтажного дома.

Как сообщает ИА «Татар-информ», главная особенность елки в том, что она золотого цвета. Рядом с новогодним деревом разместят ледовый городок и шесть фотозон. На волейбольной и баскетбольной площадках откроют катки. В парке также можно будет взять напрокат тюбинги, лыжи и сноуборды.

А на площади Лемаева установлена елка белого цвета. Ее высота также составляет 16 м. Рядом разместят гигантский красный елочный шар, а на светодинамическом фонтане будут показывать лазерные проекции.

Второе место по высоте (14 м) — у красной ели, установленной на набережной Нижнекамска. Здесь же установили ель зеленого цвета высотой 8 м.

18 декабря сообщалось, что в Нижнекамск приедут специалисты из Финляндии, которые будут помогать местным специалистам контролировать воздух в городе, называемом столицей нефтехимиков.

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