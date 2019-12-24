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Новый мобильный ФАП будет курсировать по селам в Тюменской области

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области
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Областная больница № 3 в Тобольске получила первый мобильный ФАП в рамках национального проекта «Здравоохранение». Передвижной медпункт уже начал прием пациентов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Фургон утеплен и оснащен аппаратом для измерения внутриглазного давления, цифровым электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ, спирографом, отмечает портал «Наш город». Жители деревень и сел Тобольского района смогут пройти медицинский осмотр, направленный на выявление заболеваний на ранних стадиях и получить лечебно-профилактическую помощь.

По данным на октябрь, в Тюменской области насчитывалось 653 действующих ФАПа, из которых модульных — 328. В этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе планировалось установить 11 модульных ФАПов.

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