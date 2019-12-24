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Жителей Амурской области обяжут оповещать пчеловодов об обработке полей

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В Амурской области приняли поправки в закон «О пчеловодстве», которые обяжут местных жителей предупреждать владельцев пасек об обработке территорий ядохимикатами. Оповещение будет происходить через СМИ.

Согласно законопроекту, обязанность по предупреждению пчеловодов возлагается на физические и юридические лица. Не позднее чем за три дня до времени обработки они обязаны разместить в средствах массовой информации данные о планируемых работах. Пчеловодам необходимо сообщать, где и каким способом будет произведена обработка, также необходимо уточнять время изоляции пчел. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

О массовой гибели пчел сообщали аграрии нескольких регионов. В Башкортостане прокуратура обнародовала результаты проверки ситуации. По данным правоохранительных органов, сельхозпредприятия не оповестили местных жителей об обработке полей пестицидами.

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