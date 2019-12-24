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Медсестру осудили за гибель ребенка в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае медсестру осудили за гибель пятимесячной девочки в доме ребенка. Шею малышки зажало, когда она провалилась между ложем и спинкой кровати.

По данным следствия, подсудимая уложила девочку в отдельную кровать, которая была неисправна. У конструкции оказалась не закреплена боковая стенка. Девочка начала ползать и провалилась между ложем и спинкой, в результате ей зажало шею. Малышка скончалась от удушения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Свою вину медсестра не признала. Она уточнила, что не оставляла ребенка без присмотра. Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Суд приговорил медсестру к двум годам ограничения свободы.

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