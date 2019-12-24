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Более 160 тыс. жителей Кубани остались без воды из-за аварии

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В Краснодарском крае порыв на магистральных сетях привел к отключению водоснабжения в четырех населенных пунктах. В зоне отключения проживают более 160 тыс. человек.

Авария произошла в ночь на 24 декабря на территории Крымского района. Без воды остались жители Новороссийска, Крымска, Геленджика и Кабардинки. Об этом сообщают «Кубанские новости». Утром удалось обнаружить место порыва в районе хутора Новотроицкий. Специалисты приступили к земляным работам и откачке воды.

Для населения обеспечен подвоз воды на 39 автоцистернах.

В Крымском районе создан оперативный штаб по ликвидации аварии.

22 декабря авария на Троицком водопроводе привела к отключению водоснабжения у 70% жителей Новороссийска. Остальным горожанам вода поступала за счет Неберджаевского водохранилища.

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