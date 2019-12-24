Вдова владельца «Уралсиб» получила по наследству 81,8% акций банка

Людмила Коган, вдова основного акционера банка «Уралсиб» Владимира Когана, получила по наследству 81,8% акций банка. Об этом сообщается на официальном сайте банка во вторник, 24 декабря.

В банке уточнили, что организацией, как и раньше, управляет сын Владимира Когана — Евгений Коган, тогда как владельцем актива является Людмила Коган.

В 2015 году Центральный банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявили о санации банка «Уралсиб». Владимир Коган выиграл аукцион на санацию на срок до 2025 года и привлек депозиты АСВ на сумму более 90 млрд руб. В 2018 году он перенес инсульт, а 20 июня 2019 года скончался.

Таким образом, новым санатором банка может стать Людмила Коган.

«Если соответствие Людмилы Коган требованиям, предъявляемым ЦБ к инвесторам, будет подтверждено, это позволит провести смену инвестора, сохранив актив, по сути, у тех же владельцев и воссоздав структуру управления, которая была и раньше», — цитирует РБК представителя банка.

Как сообщили в банке «Уралсиб», документы, подтверждающие соответствие Людмилы Коган требованиям, предъявляемым Центробанком к инвесторам, будут переданы в ЦБ.