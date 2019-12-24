Семилетний мальчик погиб при падении в открытый люк в Алтайском крае

В Алтайском крае проводится следственная проверка по факту гибели семилетнего ребенка. Мальчик провалился в открытый канализационный люк.

Трагедия произошла в одном из сел Петропавловского района. По данным следствия, местный житель чистил снег во дворе, рядом находился его внук. В какой-то момент мальчик провалился в канализационный люк. Спасти жизнь ребенка не удалось, пишет altapress.ru.

В июле сообщалось об инциденте в Омске, в результате которого ребенок провалился в яму с кипятком. Десятилетний мальчик пытался обойти лужу, оступился и упал в углубление, которое образовалось из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Пострадавший получил ожоги.