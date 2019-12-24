В Таиланде россиянин погиб при падении с шестого этажа

Россиянин погиб после падения с шестого этажа одного из кондоминиумов курортного города Паттайя в Таиланде. Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Nation.

Инцидент произошел в районе Джомтьен в ночь на вторник около 1:00 по местному времени (21:00 мск 23 декабря).

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело мужчины с переломом черепа. Личность погибшего установлена, его имя Владимир Джумок.

В настоящий момент сотрудники полиции пока не установили вероятность несчастного случая, так как незадолго до падения погибший с кем-то спорил.

Тело россиянина будет передано для вскрытия в институт судебной медицины.

19 декабря у курортного острова Пхукет скоростной катер с 49 пассажирами врезался в яхту, погиб капитан катера, еще 12 туристов, в том числе граждане России, пострадали.