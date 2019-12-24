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В Госдуме ответили ЕС на критику запуска поездов по Крымскому мосту

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Строительство Крымского моста — внутреннее дело России, заявил 23 декабря депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя позицию Евросоюза в отношении открытия железнодорожного движения по мосту.

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По его словам, «никакие заявления ЕС или протесты Киева» не помешают движению транспорта по переправе.

Комментируя слова европейской дипслужбы о том, что конструкция якобы «ограничивает проход судов через Керченский пролив», парламентарий отметил, что все идущие в украинские порты суда проходят через российские территориальные воды беспрепятственно и в соответствии с графиком, что позволяет избежать столпотворения и аварийности на море.

«Те же, кто считает, что можно гурьбой вломиться в Керченский пролив, потому что им так хочется, получат однозначно негативную оценку наших пограничников. Проход из Черного в Азовское море и, наоборот, через Керченский пролив — беспрепятственный, но все должны знать: разрешение на проход узкости дает лишь российская сторона», — приводит слова Бальбека «РИА Новости».

Ранее в тот же день Европейская служба внешних связей распространила заявление, в котором говорится, что запуск железнодорожного сообщения с Крымом без согласия Украины является нарушением ее суверенитета и территориальной целостности со стороны России, сообщает агентство.

Как заявил глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, «Крым давно является законной и неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС».

Тогда же министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым. По мнению украинской стороны, мост был построен «с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

23 декабря Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. По его словам, открытие сооружения говорит о способности России реализовывать проекты мирового уровня. Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся на полуостров 23 и 24 декабря 2019 года. В конце ноября большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь были проданы.

Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года.

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