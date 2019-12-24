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Названы страны со значительно подешевевшей стоимостью авиаперелетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Перелет из России в Аргентину, ЮАР и Исландию в 2020 году значительно подешевеет в сравнении с показателями 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает телеканал RT 24 декабря.

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«Запланировать отдых в одной из перечисленных стран действительно стоит. Например, в суетливом и шумном Буэнос-Айресе можно с комфортом переждать зиму: температура в Аргентине вряд ли опустится ниже +28 °C», — отметил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

По этим направлениям цена авиабилетов снизится на 42% для Аргентины и на 38% для ЮАР и Исландии.

Также по сравнению с 2019 годом существенно снизится стоимость перелета в Мексику (на 36%), на Мальту (35%), в Доминиканскую Республику (33%), в Люксембург и Венгрию — на 32%.

По словам Теплова, в Доминикане до конца апреля сохранится отличная погода, наиболее подходящая для ознакомления с островом, посещения заповедников и отдыха на пляже.

В Марокко, Монголию, Чехию и Японию стоимость авиабилетов уменьшилась менее чем на 33%.

В исследовании использовались сравнительные данные о средней стоимости авиабилетов, купленных до 20 декабря 2019 и 2020 годов.

13 декабря сообщалось, что российские авиакомпании подвели итоги работы за 11 месяцев 2019 года. К ноябрю объемы пассажироперевозок достигли 119,2 млн. человек.

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