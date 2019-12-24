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ГИБДД помогает в расчистке снега в Челябинске

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В Челябинске коммунальные службы расчищают дороги и улицы от снега. На некоторых участках утром 24 декабря возникли заторы. Но, как отмечают жители города, ситуация лучше, чем была в выходные – дороги в проезжем состоянии.

Как отмечает сайт «Первого областного», коммунальщикам в расчистке дорог помогают инспекторы ГИБДД. Дополнительные экипажи ДПС дежурят на улицах города. Они сопровождают снегоуборочную технику для бесперебойной работы.

Госавтоинспекция просит водителей не оставлять автомобили на обочинах, чтобы не мешать работе снегоуборщиков. При приближении колонн техники водители должны их пропускать.

В Гидрометцентре прогнозируют, что снег в Челябинске будет идти весь вторник.

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