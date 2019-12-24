Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 декабря
Облачная погода с небольшим дождем ожидает жителей столицы во вторник, 24 декабря, сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура будет варьироваться от +4 до +6 градусов. Погода ожидается облачной, также сообщается о небольшом дожде.
Ветер южный и юго-восточный 5–10 м/с, давление будет на отметке 744 мм ртутного столба.
К ночи синоптики прогнозируют +2... +4 градуса и отсутствие осадков.
23 декабря стало известно, что из-за теплой зимы в Московской области вновь появились комары.