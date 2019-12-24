Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт», который оказался в распоряжении ТАСС.

«Конец 2019 года характеризуется небольшим падением доллара и укреплением рубля. Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту», — говорится в документе.

По мнению экспертов, на данные статистики ноября-декабря также оказывает влияние предстоящий праздничный сезон, из-за которого клиенты покупают валюту выбранной для путешествий страны.

Согласно информации банка, число покупок долларов в ноябре выросло на 2% по сравнению с октябрем. Средняя сумма одной покупки увеличилась на 33,21%. В свою очередь, рост евро в ноябре по сравнению с октябрем составил только 0,8%, однако средняя сумма покупки выросла на 27,64%.

Активнее всего, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, доллары покупали в Новосибирске, Орле и Уфе, а евро — в Брянске, Волгограде и Саратове.

Уточнятся, что в Санкт-Петербурге покупка евро выше, в отличие от Москвы, где лидирует доллар. На статистике сказывается приближенность Северной столицы к Европе, отметили эксперты.

11 декабря в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, куда отправятся путешествовать россияне на новогодние праздники.