Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией

Отношения России и Китая являются эталоном межгосударственного дружного и взаимовыгодного сотрудничества, заявил глава китайского МИДа Ван И в интервью Центральному телевидению КНР.

«Оглядываясь на сегодняшний мир, комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами», — цитирует его «РИА Новости».

21 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.