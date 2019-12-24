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Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией

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Отношения России и Китая являются эталоном межгосударственного дружного и взаимовыгодного сотрудничества, заявил глава китайского МИДа Ван И в интервью Центральному телевидению КНР.

«Оглядываясь на сегодняшний мир, комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами», — цитирует его «РИА Новости».

21 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.

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