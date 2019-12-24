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Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В мексиканском городке Халапа-де-Диас группа злоумышленников застрелила двух человек, в том числе мэра этого города, на рождественском вечере. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило издание Sol de Mexico.

Группа вооруженных людей ворвалась на рождественский вечер Системы комплексного развития семьи (DIF) и убила Артуро Гарсию Веласкеса, мэра этого города, а также сотрудника городской администрации и зятя градоначальника Хавьера Терреро.

Ведется расследование инцидента.

Ранее в октябре сообщалось, что против Веласкеса выдвигались обвинения в незаконном владении оружием и соучастии в похищении людей.

30 октября сообщалось, что два человека погибли и еще 10 получили ранения при нападении неизвестных в районе Истапалапа в Мехико.

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