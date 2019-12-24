Посольство ответило на слова Джонсона о «перехвате» российских самолетов

Военные самолеты России не нарушали воздушного пространства Эстонии. Заявления о перехвате самолетов британскими военными не соответствуют действительности, сообщили 23 декабря в посольстве России в Лондоне, комментируя данные СМИ, которые, ссылаясь на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, писали о якобы имевшихся нарушениях со стороны РФ.

21 декабря Джонсон встречался с британскими военнослужащими, после чего в целом ряде СМИ появились сообщения о том, что британские летчики в уходящем году совершили 21 вылет якобы для перехвата в общей сложности 56 российских военных самолетов в воздушном пространстве над Эстонией.

Посольство РФ указало, что подобная информация является целенаправленной манипуляцией с целью оправдания военной активности НАТО в Прибалтике.

«Российские военные самолеты осуществляют перелеты из района Санкт-Петербурга в Калининградскую область в целях обеспечения повседневных нужд подразделений Вооруженных сил... Об этом хорошо известно командованию НАТО», — говорится в заявлении, опубликованном 23 декабря.

Дипломаты напомнили, что в 2017 году вступили в силу рекомендации Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству под эгидой ИКАО, согласно которым разработан маршрут полетов российских военных самолетов и благодаря чему перемещения воздушных судов прекрасно отслеживаются.

«В этой связи вести речь о каких-либо «перехватах» абсолютно бессмысленно. На наш взгляд, упомянутые многочисленные вылеты британских ВВС — это совершенно неоправданное расходование материальных и человеческих ресурсов, связанное к тому же с созданием дополнительных рисков для гражданской авиации», — указали в дипмиссии.

В посольстве добавили, что подобные реляции о «героических» действиях ВВС Великобритании не способствуют восстановлению политического доверия с Лондоном.

23 декабря командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов отметил, что самолеты-разведчики НАТО в 2019 году стали летать у границ РФ чаще на треть, а боевые самолеты — в два раза.

В этот же день Джонсон также рассказал журналистам, что ошибался насчет России и сильно изменил свое мнение о ней в 2019 году.