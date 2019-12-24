Прямой эфир

Посольство ответило на слова Джонсона о «перехвате» российских самолетов

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные самолеты России не нарушали воздушного пространства Эстонии. Заявления о перехвате самолетов британскими военными не соответствуют действительности, сообщили 23 декабря в посольстве России в Лондоне, комментируя данные СМИ, которые, ссылаясь на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, писали о якобы имевшихся нарушениях со стороны РФ.

Регион раздора: кому выгодна милитаризация Прибалтики
НАТО планирует масштабные учения в Европе — к чему готовятся?

21 декабря Джонсон встречался с британскими военнослужащими, после чего в целом ряде СМИ появились сообщения о том, что британские летчики в уходящем году совершили 21 вылет якобы для перехвата в общей сложности 56 российских военных самолетов в воздушном пространстве над Эстонией.

Посольство РФ указало, что подобная информация является целенаправленной манипуляцией с целью оправдания военной активности НАТО в Прибалтике.

«Российские военные самолеты осуществляют перелеты из района Санкт-Петербурга в Калининградскую область в целях обеспечения повседневных нужд подразделений Вооруженных сил... Об этом хорошо известно командованию НАТО», — говорится в заявлении, опубликованном 23 декабря.

Дипломаты напомнили, что в 2017 году вступили в силу рекомендации Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству под эгидой ИКАО, согласно которым разработан маршрут полетов российских военных самолетов и благодаря чему перемещения воздушных судов прекрасно отслеживаются.

«В этой связи вести речь о каких-либо «перехватах» абсолютно бессмысленно. На наш взгляд, упомянутые многочисленные вылеты британских ВВС — это совершенно неоправданное расходование материальных и человеческих ресурсов, связанное к тому же с созданием дополнительных рисков для гражданской авиации», — указали в дипмиссии.

В посольстве добавили, что подобные реляции о «героических» действиях ВВС Великобритании не способствуют восстановлению политического доверия с Лондоном.

23 декабря командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов отметил, что самолеты-разведчики НАТО в 2019 году стали летать у границ РФ чаще на треть, а боевые самолеты — в два раза.

В этот же день Джонсон также рассказал журналистам, что ошибался насчет России и сильно изменил свое мнение о ней в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват у границ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019