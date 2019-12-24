ВВС США совершили разведывательные полеты над Корейским полуостровом

Два полета над Корейским полуостровом совершили два разведывательных самолета ВВС США. Об этом сообщил сервис Aircraft Spots в своем Тwitter-аккаунте в понедельник, 23 декабря.

Отмечается, что полеты совершали Boeing E-8C и Boeing RC-135W. Один из них поднялся на высоту 8,8 км.

При этом самолеты не выключали устройства, сообщавшие тип, высоту, скорость и идентификационный код воздушных судов.

Информация о точном месте и времени полетов не приводится.

Южнокорейские эксперты полагают, что тем самым США оказывают дополнительное давление на КНДР, демонстрируя готовность оперативно отслеживать новые провокации и реагировать на них.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам встречи стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако значительных успехов в переговорах не достигли.

14 декабря в Северной Корее заявили о необходимости защищаться от ядерной угрозы США. В связи с этим было проведено несколько ракетных испытаний в Сохэ 14 декабря и 8 декабря.

20 декабря стало известно, что США поддерживают высокий уровень боеготовности из-за КНДР.