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Для платформы «Бумеранг» разработают новый боевой модуль

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Новый боевой модуль разработает для всей своей линейки техники, в том числе для платформы «Бумеранг», «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК»). Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Александра Красовицкого.

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Он отметил, что «ВПК» подписала контракт на разработку боевого модуля с одной из компаний.

«Модуль будет с разного рода вооружением и каналами управления ПТУР (Противотанковая управляемая ракета — Ред.): если надо — «Атакой»; если нужно — «Корнетом», — заявил Красовицкий.

По его словам, модуль в перспективе может получить автоматическую пушку большего калибра вплоть до 57-миллиметровой.

Новый боевой модуль предназначен для установки на всю линейку колесных бронированных машин, выпускаемых компанией. В зависимости от типа бронемашины и ее грузоподъемности будет варьироваться конфигурация устанавливаемого на модуль вооружения.

«Бумеранг» — перспективная унифицированная колесная платформа. На ее основе были созданы бронетранспортер (БТР) К-16 и впервые показанная публике в 2015 году на Параде Победы боевая машина пехоты (БМП) К-17.

В начале декабря «ВПК» объявила, что совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания их опытных образцов.

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