В СБУ ответили на сообщения об убийстве силовиков на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла данные СМИ об убийстве четырех сотрудников спецслужбы на границе с Венгрией.

«Уважаемые журналисты, не распространяйте фейк про «расстрел группы СБУ в Закарпатье». Это полный бред», — написала она в Facebook.

23 декабря издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ сообщила, что в окрестностях города Виноградов неподалеку от границы Украины и Венгрии обнаружены застреленными четверо сотрудников СБУ — трое из киевского главка и один из отделения в Закарпатье.

Утверждалось, что помимо огнестрельных ранений на телах обнаружены следы пыток.

По данным журналистов, силовики расследовали контрабанду через границу.