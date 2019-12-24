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Киев и Донбасс уточнят списки на обмен до 30 декабря

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Установление списка всех лиц, подлежащих обмену между Киевом и Донбассом, должно завершиться до конца текущей недели. Об этом «Известиям» заявила омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева.

«Ни дату, ни точное время, когда это произойдет, я назвать не могу, поскольку не хочу навредить людям, которые значатся в списках», — заявила она.

Отмечается, что контактная группа согласовала передачу «всех установленных на всех установленных» лиц и добилась их юридического очищения. В отношении задержанных будут прекращены уголовные дела, а уже осужденные должны попасть под амнистию.

Эксперты отмечают, что Киев в этом вопросе пошел навстречу требованиям ЛНР и ДНР.

Само возвращение задержанных с обеих сторон произойдет до 31 декабря.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Компромисс мира: Киев и Донбасс уточнят списки на обмен до 30 декабря

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