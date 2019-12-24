Массовая авария с тремя пострадавшими произошла в Астрахани

Утром в понедельник, 23 декабря, на улице Автозаправочной в Астрахани произошла массовая авария. По информации регионального УМВД, на мосту столкнулись девять автомобилей.

Пострадали три человека. Черепно-мозговую травму получил один из водителей. У его пассажирки — сотрясение головного мозга. У пятилетнего мальчика врачи диагностировали ушиб грудной клетки. Все они доставлены в больницу, отмечает «Астрахань 24». Обстоятельства инцидента выясняли на месте сотрудники ГИБДД.

Как сообщалось 19 декабря, в Алтайском крае авария унесла жизни пяти человек. ДТП с участием служебной полицейской машины и автомобиля Toyota произошло на трассе А-322 между селами Урюпино и Красный Яр.