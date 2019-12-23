Интернат в Тюменской области проверят после жалоб сотрудников

Сотрудники психоневрологического интерната в поселке Винзили Тюменской области сообщили журналистам о сокращениях зарплат, лишении премий, необходимости доносить, а также о переменах, которые произошли после того, как руководителем стал экс-начальник участковых УМВД по региону Александр Приходько.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Megatyumen.ru, что Тюменский межрайонный следственный отдел начал проводить проверку изложенных фактов о ситуации в учреждении.

Как стало известно в конце ноября, в Челябинской области прокуратура проверяет коррекционную школу-интернат в Миассе. Учителя пожаловались, что от них требуют вернуть отпускные, начисленные летом в двойном размере из-за ошибки системы.