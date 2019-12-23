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Жителей Оренбуржья предупредили о новогодних мошенниках

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В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказали, как не стать жертвой мошенничества во время новогодних праздников. Услуги аниматоров (Дедов Морозов и Снегурочек) сейчас пользуются популярностью. В ведомстве напоминают, что необходим письменный договор с организаторами развлечений для детей.

«Бывает так, что потребители обращаются в неизвестную фирму, подписывают договор, вносят предоплату, но в назначенный день никто не приходит, телефон компании оказывается неработающим, бланки договора — фальшивыми, а фирма оказывается незарегистрированной», — отметили в Роспотребнадзоре.

Поэтому рекомендуется перед заказом почитать отзывы других клиентов, передает РИА «Оренбуржье». При возникновении сомнений следует отказаться от предоплаты. В случае обмана жители региона могут обратиться в ведомство.

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