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Журналистка из ЯНАО опровергла увольнение после вопроса Путину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская опровергла сообщения СМИ о том, что ее якобы уволили после вопроса, который она задала президенту России Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции 19 декабря.

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Яровская рассказала «РИА Новости», что ушла из окружной телерадиокомпании по собственному желанию, однако, причины ухода не уточнила.

«У пресс-службы нет информации о том, что ее уволили. По информации ОГТРК «Ямал-Регион», Алиса Яровская продолжает работать в московском корпункте окружной телерадиокомпании. Сегодня сотрудница написала заявление об увольнении по собственному желанию», —подтвердили слова журналистки в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Во время пресс-конференции девушка поинтересовалась у президента, не планируют ли федеральные власти принять участие в строительстве моста через Обь, который связал бы города Салехард и Лабытнанги. Она отметила, что о проекте «мало слышно», но губернатор округа делает все возможное, чтобы он реализовался.

В ответ Путин заявил, что этот мост — один из важнейших объектов для региона и добавил, что «развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке».

19 декабря в Центре международной торговли в Москве прошла 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. За более чем четыре часа Путину было задано более 70 вопросов.

Конференция стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствовали 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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