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Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства поддержал идею включения разводящих улиток фермеров в число сельхозтоваропроизводителей. Также он пошутил по поводу решения демографического кризиса при помощи улиток, сообщает ТАСС.

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«Я согласен. Это же пищевой продукт», — ответил глава государства на предложение фермера из Подмосковья Сергея Балаева включить разведение улиток в перечень видов сельхоздеятельности. Улитки — питательный продукт, отметил Путин.

Когда фермер напомнил, что улитки — афродизиак, то российский лидер пошутил, что их разведение позволит решить демографическую проблему.

«Слышали, мужики? Все на улиток. Решим заодно и демографическую проблему», — сказал президент, отмечает «Газета.ру». «Дима, обязательно, тебе тоже пригодится», — продолжил шутить Путин, обращаясь к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

Ранее в ходе этой встречи Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса в России.

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