Пять вдохновляющих фильмов, которые помогут поверить в себя

Когда кажется, что все вокруг живут счастливо, преуспевают на работе, находят любимых, зарабатывают все деньги мира и воспитывают лучших детей, можно испытать разочарование и даже потерять веру в себя. Вместе с онлайн-кинотеатром ViP Play мы выбрали пять фильмов, герои которых прошли через кризис — и теперь вдохновляют миллионы людей по всему земному шару. Смотрите — и вдохновляйтесь!

«Путешествие Гектора в поисках счастья»

Лондонский психотерапевт Гектор живет размеренной жизнью, в которой всё в порядке: по утрам его будит красавица Клара, он завтракает, надевает костюм и галстук — и отправляется в клинику, чтобы помочь своим пациентам стать счастливыми. Но кажется, что ни он сам, ни другие люди просто не могут быть счастливы. Неожиданно Гектор оставляет стабильную жизнь, прощается с подругой и отправляется на поиски счастливых людей. В поисках счастья героя ждут неожиданные встречи в Китае, опасные для жизни знакомства в Африке и свидание со своей первой любовью в Америке.

Главную роль в фильме исполняет британский комик и актер Саймон Пегг («Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон»). Его спутники на разных концах планеты — Стеллан Скарсгард («Пираты Карибского моря», Mamma MIA!), Жан Рено («Леон», «Невезучие»), Кристофер Пламмер («Александр», «Игры разума») и Тони Коллетт («Шестое чувство», «Маленькая мисс Счастье»).

«1+1»

Вдохновляющая французская драма, покорившая зрителей по всему миру, рассказывает реальную историю двух людей, которые едва ли встретились бы при обычных обстоятельствах. Богатый аристократ Филипп полностью парализован после тяжелой аварии. Почти случайно его помощником становится темнокожий парень Дрисс из неблагополучного района, буквально на днях вышедший из тюрьмы. Дрисс ничего не понимает в хороших манерах, музыке и искусстве, не чувствует субординации и не готов расстаться с плохими привычками. Всё это удивительным образом идет на пользу Филиппу, почти потерявшему интерес к жизни. Он спорит, негодует — и всё же соглашается на авантюры веселого парня. Впрочем, общение идет на пользу обоим, и постепенно такие разные мужчины становятся хорошими друзьями. Пока однажды Дриссу из-за семейных сложностей не приходится покинуть больного — чтобы потом спасти его во второй раз.

Роль аристократа на инвалидной коляске исполнил звезда французского кино Франсуа Клюзе («Одиночка», «Французский поцелуй»). По-настоящему знаменитым этот фильм сделал молодого французского актера — Омара Си, который получил за роль Дрисса престижную премию «Сезар».

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Режиссерская работа одного из самых известных американских комиков Бена Стиллера («Знакомство с родителями», «Ночь в музее»). Сам он и исполнил главную роль Уолтера, рядового сотрудника журнала Life, который постоянно выпадает из реальности в мир несбыточных фантазий. Впервые в жизни его отправляют в реальное приключение, которое произойдет не в мире грез, а наяву — и изменит героя навсегда. Уолтеру нужно найти фотографию для последней печатной обложки журнала, но она в руках у консервативного фотографа Шона О’Коннела, который снимает на пленку и не пользуется никакой новомодной техникой, даже телефоном. Митти отправляется в авантюрное путешествие по красивейшим местам Гренландии, просторам Исландии и добирается до Гималаев. Роль фотографа исполнил оскароносный Шон Пенн («Харви Милк», «Где бы ты ни был»), а фильм вдохновил миллионы зрителей поверить в себя — и действовать!

«Дневник Бриджет Джонс»

Легендарная британская комедия про очаровательную, но неуверенную в себе молодую женщину и ее любовные приключения. В Рождество Бриджет заводит дневник, обещает себе похудеть, перестать курить и начать встречаться со стоящим человеком — и нарушает все обещания. Мама знакомит ее с примерным красавцем-адвокатом Марком Дарси, но молодые люди производят друг на друга отталкивающее впечатление. Вместо того чтобы перестать обращать внимание на скабрезные шутки начальника Дэниела Кливера Бриджет заводит с ним роман. В это время происходит вторая встреча с Дарси, но Бриджет уверена, что им не суждено быть вместе. В скором времени оба мужчины будут бороться за ее сердце, но после сумасбродной драки Бриджет решает бросить обоих. Только к следующему Рождеству она сможет разобраться в чувствах.

В роли Бриджет Джонс — Рене Зеллвегер («Нокдаун», «Чикаго»), которая не только поправилась на 11 кг для образа, но и в совершенстве освоила британский акцент. В роли Дарси выступил Колин Фёрт («Король говорит», «Магия лунного света»), а в роли начальника Кливера — его коллега по фильму «Реальная любовь» — Хью Грант. В комедии есть всё для вдохновения: актерский тандем, о котором можно только мечтать, сюжет, в котором можно узнать себя, и персонажи, в которых невозможно не влюбиться.

«Ешь, молись, люби»

Фильм снят по реальным событиям, описанным в романе-бестселлере американской писательницы Элизабет Гилберт, и просто создан для вдохновения! По сюжету Элизабет преуспевает в карьере, живет в роскошном доме вместе с мужем Стивеном и ждет скорого выхода своей книги — но вдруг осознает, что совершенно несчастна. Она разводится с мужем, заводит роман с молодым нью-йоркским актером, а потом вообще в одиночестве уезжает в большое путешествие по миру, чтобы лучше узнать себя и обрести душевное равновесие. Элизабет разрешает себе есть именно то, что хочет, думать о том, что хочет, и просто наблюдать за жизнью и людьми. Она путешествует по гастрономическим местечкам Италии, ищет просветление в Индии, наслаждается красотами Бали — делает всё, чтобы найти настоящее счастье и снова почувствовать вкус жизни.

В роли искательницы счастья — обаятельная Джулия Робертс («Красотка», «Мачеха»). Компанию в фильме ей составляют Виола Дэвис («Прислуга», «Как избежать наказания за убийство»), Билли Крудап («Крупная рыба», «Красота по-английски»), Джеймс Франко («Почему он?», «Человек-паук») и Хавьер Бардем («Море внутри», «Пираты Карибского моря»).

Посмотреть эти и другие фильмы о вдохновении и вере в себя можно в онлайн-кинотеатре ViP Play.