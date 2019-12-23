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Пропавшего в Германии подростка нашли в чулане подозреваемого в педофилии

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Фото: РИА Новости/Захари Шойрер
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Полицейские в Германии в ходе обысков в доме подозреваемого в педофилии мужчины нашли в чулане подростка, пропавшего в 2017 году. Об этом 23 декабря сообщает The Sun.

В распространении детской порнографии заподозрили жителя немецкого города Рекклингхаузен Ларса Х. Полиция получила ордер на обыск, в ходе которого был найден 15-летний Марвин К., пропавший 2,5 года назад.

С 11 июня 2017 года он считался пропавшим без вести, пишет сайт kp.ru. В тот день подросток отправился на встречу с друзьями, около 12:00 он в последний раз отправил сообщение в мессенджере WhatsApp, после чего его телефон был выключен, сообщает телеканал «360». Полицейские выяснили, что всё это время мальчик провел в чулане. На нем была надета та же одежда, что в день выхода из дома в 2017 году.

По словам самого Марвина, за это время ему ни разу не позволили выйти на улицу «подышать свежим воздухом». Никаких следов насилия на его теле не обнаружили, но соседи сообщили полицейским, что в доме слышали странные крики. Мальчика вернули в семью, расследование продолжается.

Как пишет «Ридус», мать подростка призналась, что считала сына мертвым.

10 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал идею вернуть дела, связанные с должностными преступлениями и педофилией, в суды присяжных.

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