В этом году мне повезло. Благодаря работе в организационном комитете Года театра в России я с завидной регулярностью ездил по маршруту «Театрального марафона» от Владивостока до Калининграда, побывав практически во всех федеральных округах страны. Сотрудники Бахрушинского музея проводили встречи с коллегами в регионах, где мы поднимали тему сохранения культурного наследия с помощью притеатральных музеев. Пытались на этих конференция, форумах, симпозиумах обсудить ключевые проблемы отрасли и пути их решения. И стало ясно, что, во-первых, этих проблем немало, а во-вторых, в разных городах они весьма схожи.

Одна из них — зыбкость юридического статуса притеатральных музеев, потому что они, как правило, структурные подразделения. Другая сложность — профессиональные кадры. Чаще всего театральным архивом занимается один человек, не имея для этого ни оборудования, ни квалификации. Всё держится на голом энтузиазме сотрудника, влюбленного в театр и его историю. Третье — далеко не везде понимают важность сохранения истории своего дома. Есть коллективы, которые даже не знают, какие у них спектакли выходили три года назад и кто был их постановщиком.

И тут, вероятно, требуется какое-то общефедеральное движение по линии Министерства культуры — разработка нормативного документа, обязывающего включить в уставную деятельность театра ведение музейно-архивного дела. Все мы знаем, что Станиславский и Немирович-Данченко начинали не только с творческой программы, но и с создания своего музея. Они считали, что это неотъемлемая часть творческого организма. Лаборатория, в которую ты приходишь и понимаешь, как формировался тот или иной спектакль. Это память о людях, которые создавали дом, в которым ты ныне служишь. Казалось бы, очевидные вещи, но как выяснилось, не для всех.

С другой стороны, сильное впечатление произвели на меня музеи казанских театров. Там на государственной основе создаются постоянные экспозиции и при реконструкции зданий предусматривается специальное пространство для музейных проектов.

Немаловажный аспект — коммуникация между музеями. На нашем портале «Театральные музеи и архивы России» почти 500 участников, и это число увеличивается. Каждый может заявить о своей коллекции, кратко о ней рассказать, дать свои контакты. Это живое пространство, в рамках которого возникают яркие совместные проекты. Такие, как у нас с Музеем театров Дагестана. Мы сделали выставки в Москве и Махачкале, провели научно-практическую конференцию для театров Северного Кавказа.

Это не единственный пример. На проходящей сейчас выставке в Новом Манеже, посвященной 125-летию Бахрушинского музея, представлены в том числе экспонаты из Костромского драматический театра имени Островского, при котором создан уникальный музей театрального костюма. А из ульяновского театра имени Леонтьевой мы привезли замечательную кукольную модель 1947 года, изображающую работающих слесарей, столяров и механиков.

Объединяя усилия, мы снижаем затраты каждой из сторон. И органы власти, кстати, тоже начинают по-другому реагировать, когда у них городе проходит, например, всероссийский форум, на который приезжают специалисты со всей страны. Чиновники вдруг с удивлением узнают, что в их театре есть музей, где зафиксирован целый пласт культуры.

Убежден, что те руководители театров и регионов, которые не уделяют должного внимания развитию музеев и сохранению истории своих коллективов, во многом проигрывают. Память о предшественниках имеет удивительное свойство откликаться в новых поколениях. Например, в этом году Воркутинский драматический театр отметил свое 75-летие. И мы смогли организовать выставку «Сверхзадача — выжить» о создателях и служителях этого театра. Министерство культуры Республики Коми поддержало просьбу коллектива, и теперь театр носит имя его основателя — режиссера Бориса Аркадьевича Мордвинова.

В 1940-е годы его незаконно осудили и отправили на поселение в Воркуту. Среди заключенных было много актеров, музыкантов, певцов, художников — с ними он создал театр. В годы войны труппа насчитывала около 150 человек, коллектив показывал до 600 спектаклей в год. Это был человеческий и творческий подвиг. Сохраненные материалы в семейных архивах, память о первых артистах, пронесенная через десятилетия, помогают нам сегодня восстановить историческую справедливость.

Автор — генеральный директор Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина, доцент кафедры менеджмента сценических искусств ГИТИСа

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