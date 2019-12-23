Volkswagen рассекретила дизайн нового поколения Caddy

Немецкая компания Volkswagen распространила первый тизер модели Caddy нового поколения, мировая премьера которой состоится в феврале 2020 года.

Как сообщает 23 декабря пресс-служба бренда, у серийной новинки появится покатая крыша, светодиодные фары, узкая решетка радиатора, крупный логотип и большие колесные диски.

Отмечается, что грузовые версии Volkswagen Caddy нового поколения будут оборудованы задней подъемной дверью. При этом в качестве опции останутся доступны открывающиеся в обе стороны распашные двери.

О технических характеристиках и двигателях нового Volkswagen Caddy не сообщается. Всю подробную информацию о модели объявят во время мировой премьеры.

26 ноября сообщалось, что Volkswagen сертифицировал седан Jetta нового поколения для российского рынка.