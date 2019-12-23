Прямой эфир

Собянин открыл участок дублера Киевского шоссе в «новой Москве»

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 декабря открыл участок автодороги Марьино–Саларьево, которая является дублером Киевского шоссе в «новой Москве». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Мы сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который разгрузит магистрали и даст возможность подъезда к Хованскому кладбищу, крупнейшему в регионе, а также к станциям метро «Филатов Луг» и «Саларьево», — заявил градоначальник.

Собянин отметил, что общая протяженность дублера составит 12 км. Строительство второго и третьего участков дороги планируется завершить в 2020 году.

Протяженность уже открытого четырехполосного участка составляет 3,2 км. Также вдоль трассы оборудован тротуар шириной 2,25 м. На дороге установили пять светофоров и шесть остановок общественного транспорта. Двигаться по трассе можно будет со скоростью 60 км/ч, пишет сайт kp.ru.

Автомагистраль Марьино–Саларьево пройдет до возводимой трассы М-3 «Украина–Середнево– Марьино– Десна» параллельно Киевскому и Калужскому шоссе, пишет НСН. Как отмечает РИАМО, строительство трассы стартовало в декабре 2017 года. Запуск движения транспорта на данном участке позволит улучшить транспортное обслуживание порядка 20 тыс. жителей и 15 тыс. работающих в этой части ТиНАО.

29 ноября мэр столицы Сергей Собянин открыл разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе. По его словам, строители сумели завершить работы на год раньше запланированного срока. Теперь водителям, которые направляются в Щукино, не придется разворачиваться у канала имени Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Москвы перевыполнили план по строительству дорог в 2018 году
Названы сроки сдачи первого этапа автодороги от Марьино до Саларьево

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019