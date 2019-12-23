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КамАЗ приступил к тестам нового беспилотного грузовика

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Российский КамАЗ приступил к испытаниям нового беспилотного грузовика, который будет перевозить уголь на кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба предприятия.

Беспилотный грузовик оборудован адаптивным круиз-контролем, интеллектуальным ограничителем скорости, системами объезда препятствий и помощи при смене полосы движения. Автомобиль способен совершать обгон с дальнейшим перестроением, движение по дорожным знакам, проезд перекрестков.

Отмечается, что по итогам испытаний к декабрю 2020 года в Кузбассе будет создана целая система беспилотной перевозки угля.

13 сентября сообщалось, что КамАЗ ведет разработку беспилотного грузовика без кабины.

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