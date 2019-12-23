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Авиаперевозчики предупредили об угрозе срыва перелетов в новогодние праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила об угрозе срыва рейсов во время новогодних праздников из-за отсутствия решений Минтранса по использованию около 30 лайнеров.

Письмо главы АЭВТ Владимира Тасуна заместителю министра транспорта России Александру Юрчику опубликовано на сайте ассоциации. В нем говорится, что массовый срыв программ полетов может произойти из-за того, что ведомство приостановило процедуру внесения самолетов авиакомпаний в приложения к соглашениям, заключенным Россией в соответствии со ст. 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, сообщает телеканал «360».

По словам Тасуна, в сложившейся ситуации поднимать воздушные суда в воздух нельзя, хотя перевозчики уже запланировали самолеты для использования в новогодние праздники.

Он отметил, что все необходимые документы по авиалайнерам, которые пока запрещено эксплуатировать, передали в департамент госполитики в области гражданской авиации, пишет REGNUM.

Тасун призвал Юрчика рассмотреть это обращение и дать указание департаменту решить насущный вопрос по включению самолетов в приложения.

В АЭВТ входят 27 российских авиакомпаний и предприятий.

4 июля сообщалось, что министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении количества рейсов национальных перевозчиков между странами.

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