Избитую в Ингушетии девочку после ампутации руки выпишут из больницы

Семилетнюю Аишу из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выпишут из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в среду. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«25 декабря выписываем Аишу», — цитирует ее «РИА Новости». Ребенка со множеством травм госпитализировали 4 июля в детскую больницу Назрани. Затем девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве.

У пациентки были зафиксированы следы жестоких побоев, отеки и гематомы, на теле имелись старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове.

В августе ребенку провели ампутацию части правой руки. В отношении тети ребенка было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, девочка воспитывалась в семье родственницы без оформления каких-либо документов. Женщину задержали и предъявили ей обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, она арестована.

Как в сентябре сообщала «Газета.ру», суд приостановил дело о лишении родительских прав матери Аиши. У обвинения не было достаточных доказательств.