В Москве представят спектакль «Красная Шапочка» с Сергеем Полуниным

В Большом зале парка «Зарядье» в Москве 29 и 30 декабря пройдет мировая премьера спектакля «Красная Шапочка» с Сергеем Полуниным. Об этом 23 декабря сообщает НСН.

Отмечается, что танцовщик представит балет на музыку Кирилла Рихтера. «Красная Шапочка» станет новой постановкой молодого английского хореографа Росса Фредди Рея, который в прошлом сезоне представил в зале «Зарядье» балет «Фальшивая улыбка» с Сергеем Полуниным. По словам артиста балета, это будет спектакль, рассчитанный на всю семью.

«Детям будет интересно следить за сюжетом, а взрослые увидят в этой сказке серьезный драматический подтекст. Это классический балет, с пуантами, с па-де-де, но в готическом стиле», — объяснил Полунин.

Как пишет агентство, в основе спектакля также лежит сказка Шарля Перро, однако в интерпретации английского хореографа она обрела новое звучание. Так, Красной Шапочке 19 лет. У нее есть возлюбленный — 23-летний Дровосек. Эту роль исполняет Сергей Полунин. Что касается серого Волка, то он в спектакле предстанет не просто «злым и страшным», а искушенным и коварным соблазнителем.

В ноябре 2018 года украинский танцовщик Сергей Полунин стал гражданином России. Он родился в Херсоне в 1989 году, с подросткового возраста жил в Лондоне.