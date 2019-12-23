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Видео с напечатанным на 3D-принтере iPhone 12 опубликовали в Сети

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Фото: youtube.com
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Предположительный дизайн iPhone 12 показал японский ресурс Macotakara, известный своими «сливами» на тему Apple-гаджетов. Портал опубликовал в YouTube видео с прототипом нового устройства.

Ресурс достал чертежи корпуса нового смартфона и на основе этого напечатал его на 3D-принтере. Получилось, что дизайн iPhone 12 не сильно будет отличаться от предыдущих версий. Округлые боковые рамы iPhone 11 могут заменить на ровные и строгие торцы. По мнению экспертов, таким образом создатели отдают дань памяти iPhone 4.

Также в новой версии может появиться магнитный коннектор для взаимодействия со стилусом. Похожий интерфейс сейчас есть у iPad Pro. Вероятнее всего, тройная камера, разъем Lightning, вырез под Face ID останутся неизменными.

Презентация следующего поколения iPhone запланирована на сентябрь следующего года.

13 декабря сообщалось, что последняя модель iPhone 11 Pro Max подешевела в России до 77 тыс. рублей.

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