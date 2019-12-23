В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска

Волонтеры в Красноярске нашли жительницу Томска, которая пропала в подростковом возрасте 16 лет назад. Об этом сообщается на странице волонтерской организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным волонтеров, девочка пропала в 2003 году из-за провалов в памяти. Все эти годы ее семье ничего не было о ней известно, пишет RT. Выяснилось, что 16 лет она провела в психоневрологическом интернате в Красноярске. Как она попала в этот город, неизвестно. В этом городе она стояла на улице и смотрела на витрину магазина. На вопросы продавцов не отвечала, поэтому те вызвали милицию, и правоохранители установили, что девочка ничего о себе не помнит. Тогда ее направили в диспансер. На данный момент ей уже исполнилось 32 года, уточняет НСН.

Известно, что пропавшую родственницу случайно нашел ее родной брат. Он побывал в интернате после того, как волонтеры опубликовали информацию о пациентке диспансера, и опознал в одной из пациенток сестру. 20 декабря в организацию позвонил мужчина и заявил, что узнал в Юлии свою пропавшую сестру. Данные о его семье не противоречили уже имеющимся у волонтеров, пишет «Федеральное агентство новостей». Теперь она вновь вернется в семью. Сейчас родственники восстанавливают ее документы, отмечает телеканал «360».

20 декабря сообщалось, что полиция начала поиски 12-летнего школьника, который пропал после уроков в Челябинске.