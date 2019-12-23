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Проверку организовали по факту гибели рабочего в Астрахани

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В Астрахани организовали проверку по факту гибели 41-летнего рабочего, который упал с экскаватора. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Было установлено, что днем 20 декабря 2019 года 41-летний рабочий упал с экскаватора. Он получил различные травмы и был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался в реанимации, пишет «Астрахань 24».

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

11 декабря на промплощадке в городе Нижняя Тура (Свердловская область) произошел скат металлической трубы. Двое рабочих получили травмы, на следующий день они скончались.

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