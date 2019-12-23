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Депутат рады опубликовал видео со стриптизершами на корпоративе в Нацбанке

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Фото: TASS/ZUMA
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Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский 23 декабря в своем Telegram-канале завил, что на новогоднем корпоративе Нацбанка Украины танцевали стриптизершы.

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Депутат опубликовал видео, на котором запечатлены девушки, танцующие на перилах операционного зала банка. По словам Дубинского, это происходило во время новогоднего корпоратива.

«Деградация Нацбанка достигла новой вершины», — написал он в комментарии к видео, опубликованному им на своем канале.

Ранее, 13 декабря, замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что за новогодний корпоратив депутатов заплатят спонсоры, в числе которых предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу. Однако, по данным журналистов Bihus.info, часть фирм, спонсировавших пропрезидентскую партию в III квартале этого года, имеет «признаки фиктивности». Политическая сила получила более 100 млн грн поддержки от физических и юридических лиц.

Журналисты утверждают, что один из «спонсоров» партии — ООО «Ярославова реклама», которая перевела на ее счет 3,3 млн грн, которой, как выяснилось позднее, владеет 22-летний киевлянин, работающий поваром. По адресу, где зарегистрирована его компания, о фирме не слышали.

Позднее Корниенко заявил, что депутаты партии «Слуга народа» устроят новогодний корпоратив за свой счет.

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