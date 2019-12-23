Депутат рады опубликовал видео со стриптизершами на корпоративе в Нацбанке

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский 23 декабря в своем Telegram-канале завил, что на новогоднем корпоративе Нацбанка Украины танцевали стриптизершы.

Депутат опубликовал видео, на котором запечатлены девушки, танцующие на перилах операционного зала банка. По словам Дубинского, это происходило во время новогоднего корпоратива.

«Деградация Нацбанка достигла новой вершины», — написал он в комментарии к видео, опубликованному им на своем канале.

Ранее, 13 декабря, замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что за новогодний корпоратив депутатов заплатят спонсоры, в числе которых предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу. Однако, по данным журналистов Bihus.info, часть фирм, спонсировавших пропрезидентскую партию в III квартале этого года, имеет «признаки фиктивности». Политическая сила получила более 100 млн грн поддержки от физических и юридических лиц.

Журналисты утверждают, что один из «спонсоров» партии — ООО «Ярославова реклама», которая перевела на ее счет 3,3 млн грн, которой, как выяснилось позднее, владеет 22-летний киевлянин, работающий поваром. По адресу, где зарегистрирована его компания, о фирме не слышали.

Позднее Корниенко заявил, что депутаты партии «Слуга народа» устроят новогодний корпоратив за свой счет.