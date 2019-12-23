Двух рыбаков задержали за незаконную ловлю в заказнике на Кубани

В Славянском районе Краснодарского края задержали двух мужчин, которые рыбачили в Приазовском заказнике. Оба использовали незаконные орудия ловли.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, первым привлек внимание властей 49-летний мужчина на моторной лодке. В ней сотрудники правоохранительных органов обнаружили 19 рыб различных пород и запрещенные орудия ловли. Ущерб оценили более чем в 40 тыс. рублей, пишут «Кубанские новости».

Второго рыбака задержали также при патрулировании территории заказника. Им оказался 37-летний местный житель. При осмотре полицейские обнаружили в лодке рыбу на 10 тыс. рублей. Улов был изъят.

Возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Рыбакам может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в декабре в Мурманске сотрудники Пограничного управления ФСБ по западному Арктическому району пресекли деятельность нелегального цеха по производству продукции из краба.