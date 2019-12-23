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chevrolet suburban tahoe
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
История модели Suburban началась в 1930х с такого универсала на шасси полутонного грузовика. Те автомобили имели приставку Caryall
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chevrolet suburban tahoe
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Suburban начала 40-х напоминал микроавтобус. Такие машины успели послужить и в армии США
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chevrolet suburban tahoe
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Этот Suburban оставался в производстве с 1973 по 1991 годы
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Америка всегда тяготеля к огромным автомобилям. Этот Oldsmobile Limited был выпущен в 1911 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
chevrolet suburban tahoe
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Кстати, Cadillac выпустил первый массовый автомобиль с мотором V8 еще в 1915 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
chevrolet suburban tahoe
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