В желудке ребенка с Ямала нашли 18-сантиметровый ком волос

В Новом Уренгое хирурги достали из желудка шестилетнего ребенка 18-сантиметровый ком волос. Об этом сообщает пресс-служба Новоуренгойской центральной городской больницы.

Образование обнаружили после того, как ребенка доставили в больницу с жалобами на сильные боли в животе. Для диагностики медики провели компьютерную томографию и гастроскопию. В пресс-службе отметили, что результаты обследования поразили даже опытных врачей: объем найденного волосяного кома составил около 18 см, его научное название — трихофитобезоар.

Заведующий отделением и хирург с 25-летним стажем Андрей Леус признался, что впервые столкнулся с такой находкой в детском желудке — ранее он удалял безоары только у взрослых и эти случаи были связаны с неумеренным употреблением хурмы.

«Подобные образования в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ, — Ред.) грозят непроходимостью желудка, идет обезвоживание организма, нарушение водно-электролитного обмена и в конечном итоге могут привести к остановке сердца», — рассказал врач, добавив, что этот список можно дополнить язвой желудка, перетонитом и пролежнями стенок ЖКТ.

На данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает — бригада хирургов провела успешную операцию и извлекла волосяной ком. Врачи посоветовали употреблять фрукты с большим количеством волокон и грубой клетчатки в умеренных количествах, а также следить, чтобы дети не привыкали жевать свои волосы.

В октябре врачи сочинской городской больницы рассказали, как хурма может спровоцировать появление фитобезоара — организм не переваривает волокна ягоды, из-за чего они задерживаются в желудке, накапливаются и формируют клубок. Небольшой безоар может выйти самостоятельно, но избавиться от плотного образования поможет только хирургическое вмешательство. После того как хурма была съедена, специалисты советуют выпить стакан колы — напиток поможет разрушить волокна.