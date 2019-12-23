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Карантин по АЧС ввели в одном из районов Хабаровского края

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На территории Бикинского района Хабаровского края ввели карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Фургал.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального правительства, вирус был подтвержден у кабана, который был убит охотником недалеко от села Покровка. Затем были обнаружены еще два трупа павших от болезни диких свиней.

Заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края Наталья Пылина рассказала, что охотник проявил сознательность и, перед тем как разделывать тушу, отдал образцы на анализы. Этого требуют правила, однако не все их соблюдают, отметила специалист.

О сложившейся ситуации проинформированы все необходимые службы. Специалисты продолжают мониторинг передвижения диких кабанов, к работе также подключены охотоведы. Мясо, которое идет на реализацию, тщательно проверяется.

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