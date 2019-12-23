Объекты культурного наследия отреставрируют в Якутии

В Якутии в 2020 году начнется реставрация сразу нескольких объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия.

Речь идет о Николаевской церкви (деревянной), построенной в XIX веке в селе Кердем Хангаласского района, а также Доме казначейства (каменном), который построил архитектор Браумгартон в 1909 году в Якутске. В последнем сейчас располагается галерея зарубежного искусства Национального художественного музея республики, пишет ИА SakhaNews.

По данным издания, в список реставрируемых объектов не вошло здание бывшего Реального училища в Якутске. В сентябре департамент по охране культурного наследия республики заявлял о планах отреставрировать объект в рамках государственно-частного партнерства, од желающих не нашлось.

Летом стало известно, что в Якутске построят Арктический центр эпоса и искусств. Там разместят сразу несколько учреждений культуры: театр «Олонхо», Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Филармонию Якутии им. Г.М. Кривошапко, Театр коренных малочисленных народов Севера, несколько выставочных площадок. Максимальная стоимость реализации проекта составит 18,64 млрд рублей.