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Резиденцию Деда Мороза открыли в брянском Почепе

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В городе Почеп Брянской области открылась резиденция Деда Мороза. Уже в первый день ее посетили более 20 детей.

Организацией праздничной программы занимаются артисты местного дома культуры. Они подготовили для гостей новогоднее представление.

Мастер-классы устраивают сотрудники районной библиотеки и волонтеры общества «Почеп – вместе», пишет интернет-издание «Брянские новости».

17 декабря сообщалось, что в Брянске создадут специальную комиссию, которая будет заниматься проверкой готовности города к Новому году. Ранее губернатор Александр Богомаз говорил, что жителям Брянска нужна «сказка».

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