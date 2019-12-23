В Москве установлен новый температурный рекорд

Температура в Москве вновь бьёт рекорды. В понедельник в столице зафиксировали около 8 градусов тепла. Прошлый рекорд был установлен в 2015 году. Столбики термометров показали 6 градусов выше ноля. В ближайшие дни метеорологи прогнозируют незначительное похолодание. В новогоднюю ночь в столице ожидается снегопад. Температура будет в районе 5 градусов мороза.