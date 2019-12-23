Школа принимающих родителей заработает в Пскове в феврале 2020 года

В Пскове в феврале 2020 года откроется очередная Школа принимающих родителей. Так называется курс специальных занятий для семей, готовых принять ребенка из социальных учреждений.

Как пишет Псковское агентство информации, проект реализует Детская деревня – SOS Псков. С 2016 года организации удалось выпустить восемь групп школы.

В общей сложности за этот период времени прошли специальное обучение и получили сертификаты 89 человек. Треть из них вместе с приемными детьми сопровождает Детская деревня.

Благополучателями Псковской деревни являются 48 приемных детей. Они живут на территории учреждения в девяти приемных семьях. Еще три ребенка находятся на кризисном размещении в Детской деревне.